Robert De Niro: „Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist“

KURIER: Bobby Cannavale, der Hauptdarsteller, sagte zu Tony Goldwyn, dass er „Ezra“ nur machen würde, wenn Sie seinen Großvater spielen. Ihnen gefiel die Idee, aber nicht das Drehbuch, nicht wahr?

Robert de Niro: Ich hatte einige Bedenken. Ich hatte einfach das Gefühl, dass bei bestimmten Dingen mehr in die Tiefe gegangen werden muss. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass alle Beteiligten stark und mit ganzem Herzen in das Projekt involviert waren. Der Autor, Tony Spiridakis, hat einen Sohn, der unter derselben Krankheit leidet wie der Bub, der unser Titeldarsteller ist. Eines meiner Kinder ist auch im Spektrum. Und deshalb war es so wichtig, dass wir alle ein viel tieferes Verständnis dafür haben. Und deshalb habe ich versucht, dass dieses Projekt für mich funktioniert, ich wollte keine großen Probleme machen, wusste aber auch, dass es noch besser sein könnte, und am Ende sind wir genau an dem Punkt angelangt, den ich mir vorgestellt habe.

In „Ezra“ geht es um einen autistischen Buben und seine Familie, in der alle anders mit seinem Zustand und seinem Leiden umgehen. Elliott, Ihr zweitältester Sohn, ist autistisch. Sie haben nie öffentlich darüber gesprochen. Hat dieser Film ein Umdenken in Ihnen bewirkt?

Wenn mich jemand danach gefragt hätte, hätte ich schon über meinen Sohn geredet. Man soll ja sowas nicht geheim halten, das hilft niemandem.