Richard Linklater: Mit Ironie und Intelligenz gegen Hollywood

Sie hatten anfangs aber Schwierigkeiten, nicht wahr?

Ja, ich habe sogar den Autor Skip Hollandsworth angerufen, denn das Problem mit der Geschichte war, dass sich alles dauernd wiederholt. Das funktioniert filmisch nicht. Dann meinte Glen, „Mann, das ist ein Film, keine Doku, wir können ja machen, was wir wollen.“ Und damit kam der Kreativitätsfluss in Gang. Es war sofort klar, dass der Mann, den er spielt, Gary Johnson, eine fesselnde Figur ist. Der echte Gary Johnson war ein Psychologieprofessor, der als Nebenjob bei der Polizei arbeitete und nebenbei auch noch ein Ornithologe und Zen-Buddhist war. Sie nannten ihn den Lawrence Olivier der Fake-Auftragskiller. Er hat sich nicht nur als Killer ausgegeben gegenüber den Leuten, die ihre Ehe- oder Businesspartner umbringen lassen wollten, sondern er hat die Fantasie dessen, was ein Auftragskiller ist, verkörpert. Dazu kamen all seine Verkleidungen.

Ist die Lovestory wahr?

Ja, die kommt in einem Absatz im Artikel vor. Wir haben sie Madison genannt, diese Frau, die Gary beauftragt, ihren Mann umzubringen. Anstatt sie zu verhaften, wollte er nicht glauben, dass sie zu so einem Verbrechen fähig war. Er hat das Beste in ihr gesehen, und damit begann ihre Beziehung. Aber das waren die einzigen Anhaltspunkte in dem Artikel. Wir sind diesem Faden gefolgt und haben die Geschichte ausgebaut. Was wäre, wenn er sich verliebt, und wie erklärt er ihr, dass er ein falscher Auftragskiller ist? Und wenn er es ihr nicht sagt? Bleibt er dann in dieser falschen Identität gefangen? In dieser Maske, die so viel spannender ist als sein wirkliches kleines Leben? Mit all diesen Fragen hatten wir eine Story, einen Film.