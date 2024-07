Filmkritik zu "A Killer Romance": Ein Gesicht, das man leicht vergisst

„Before Sunrise“-Regisseur Linklater schrieb das Skript gemeinsam mit seinem Texas-Kumpel Glen Powell, dem in Hollywood gerade eine steile Karriere als neuer „Leading Man“ herbei gewünscht wird. In der romantischen Komödie „Wo die Lüge hinfällt“ assistierte Powell seiner Bikini-Kollegin Sidney Sweeney, demnächst wirbelt er in dem Katastrophenspektakel „Twisters“ durch die Lüfte.

In Linklaters Thriller-Parodie darf er seine große Wandlungslust unter Beweis stellen und mutiert – ähnlich wie Bryan Cranston in „Breaking Bad“ – vom langweiligen Lehrer zum beinharten Killer.

Zumindest beinahe.