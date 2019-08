Schauspieler Alain Delon erlitt Hirnblutung: Zustand stabil

Große Sorge um Alain Delon: Der französische Filmstar muss sich nach einer Herz-Kreislauf-Schwäche und einer leichten Hirnblutung schonen. Der 83-Jährige wurde bereits vor einigen Wochen in einem Pariser Krankenhaus operiert, sagte sein Sohn Anthony Delon.

Alain Delon habe dann drei Wochen auf der Intensivstation gelegen. Nun habe sich sein aber Zustand stabilisiert, es gehe ihm viel besser. Er kuriere sich aktuell in einer Schweizer Klinik aus.

Turbulente Beziehung mit Romy Schneider

Gesundheitsprobleme zwangen Alain Delon in den vergangenen Jahren mehrmals zu Pausen. Delon wurde in den 60er Jahren unter anderem mit "Der eiskalte Engel" (1967) von Jean-Pierre Melville, "Der Leopard" (1963) von Luchino Visconti und "Der Clan der Sizilianer" (1969) von Roger Sartet weltberühmt. Er galt als einer der schönsten Männer des französischen Kinos. Zu seinen bedeutendsten Erfolgen gehört auch Jacques Derays Krimi "Der Swimmingpool" (1969) mit Romy Schneider. Mit Schneider (1938-1982) verband Delon eine turbulente Beziehung.

Nicht nur durch seine Beziehung zu Schneider schaffte es Delon in die Schlagzeilen. Dem Schauspieler - bekannt für seine düsteren Rollen - wurden in den späten 1960ern Verbindungen in die französische Unterwelt nachgesagt. Das gipfelte in der Marković-Affäre, einem verworrenen Mordfall, der nie vollständig aufgeklärt werden konnte.

Politisch umstritten

Die politischen Postitionen Delons gilt als umstritten. Er sympathisierte 2013 offen mit der französischen Rechtspopulisten Marine Le Pen, der Frontfrau der Front National. In einer Talkshow wetterte er zudem gegen Homosexuelle und sagte: "Ja, das ist gegen die Natur. Wir sind hier, um eine Frau zu lieben, um sie zu umwerben, und nicht um mit einem Typen zu flirten."

Auch seine Vorliebe für Napolean Bonaparte und den Charles de Gaulle ist bekannt.