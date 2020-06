Schatzsuche im Wohnzimmer

Oft genügt Dimitra Reimüller ein kurzer Blick, um über die Qualität, den Wert eines Bildes Bescheid zu wissen. Für diesen schnellen und meist auch zutreffenden Befund muss die Dorotheum-Expertin nur selten ihre Lupe hervorkramen – geschweige ihre Blaulichtlampe, mit der sie im Zweifelsfall Fälschungen entlarvt.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Gerhard Jirak begutachtet sie bei der Aktion " Schatz oder Schätzchen?" am Samstagnachmittag im Wiener "MyPlace – Selfstorage" unzählige Gegenstände. Kaum liegt ein Bild vor ihr, wird es auch schon akribisch von allen Seiten begutachtet – stets auf der Suche nach Hinweisen, Übermalungen und der Signatur.

"Kommen Sie näher", fordert Reimüller den Besitzer eines Bildes auf. "Sehen Sie, hier hat der Künstler seinen Namen in die Ölfarbe eingeritzt." Und tatsächlich: Winzig und kaum leserlich wurde Josef Feid eingraviert. "Dieses gut erhaltene Bild aus dem Jahr 1836 würde bei einer Auktion rund 3000 bis 4000 Euro einbringen", informiert die Dorotheum-Expertin den Besitzer. Der 80-jährige Pensionist aus Wien will aber nicht verkaufen: "Ich mag das Bild und werde es an seinen Platz in der Wohnung zurückhängen."