Satanismus, Sex und Nazi-Fetisch: Kultregisseur Kenneth Anger ist tot

Anger war dem Starkult Hollywoods in einer Art Hassliebe verbunden - sein Buch "Hollywood Babylon", 1959 zuerst in Frankreich erschienen, erzählte diverse Skandale aus der Filmmetropole und erreichte bald Kultstatus. Zugleich umgab sich der Avantgardist gern mit Berühmtheiten, darunter den Rolling Stones, Led Zeppelin oder dem französischen Schriftsteller Jean Cocteau. Doch auch Protagonisten, die später in die Morde der "Manson Family" involviert waren, zählten zu seinem Kreis.

Verflucht!

Der Okkultismus machte Angers Ruf als Zentralgestirn der Verruchtheit komplett: Er hing den Lehren des Satanisten Aleister Crowley an, sah Film als "Macht des Bösen" an und belegte Menschen, mit denen er im Streit schied, mit Flüchen - laut einem Bericht der New York Times geschah dies gegenüber dem Led Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page, der einst einen Soundtrack für Angers Film "Lucifer Rising" hätte beisteuern sollen.

Als Türöffner für eine neue Dimension des Filmemachens wurde Anger aber bis zuletzt verehrt - wenn auch seine späteren Filme, etwa die Montage "Ich Will!" (2008), die sich mit der Hitlerjugend befasste, nicht mehr an den Kultstatus seiner frühen Werke heranreichten. 2022 wurde "Scorpio Rising" auch offiziell in die US-Kongressbibliothek aufgenommen - als schützenswertes Kulturerbe.