Der Gefühlszustand, zwischen den Stühlen zweier Kulturen zu sitzen, liegt in der Familie. Genauer gesagt: In der Filmfamilie der Culture-Clash-Tragikomödie „The Persian Version“ (derzeit im Kino). Auch Leila, die Hauptfigur in „The Persian Version“, fühlt sich zerrissen zwischen ihrem Leben in New York und den Traditionen ihrer iranischen Eltern. Deswegen habe er sich in dem Film auch so aufgehoben gefühlt, erzählt Samuel Tehrani: Er spielt Shivaz, einen von Leilas acht Brüdern, und trägt den Spitznamen „Disco-König“.

Aufmerksam wurde er auf die Rolle durch einen internationalen Casting-Aufruf und konnte per Videofilm und Zoom-Call die iranisch-amerikanische Regisseurin Maryam Keshavarz von sich überzeugen. Besonders ein Tanzvideo, das Tehrani – im Zweitberuf Musiker – als Fleißaufgabe angefertigt hatte, um Shivaz’ Ruf als Disco-König gerecht zu werden, hatte es ihr angetan.

Schon eineinhalb Monate später befand sich er sich auf dem Weg nach Istanbul, wo ein Großteil von „The Persian Version“ gedreht wurde: „Es war eine tolle Zeit“, schwärmt der Schauspieler : „Wir haben uns sofort als Familie gefühlt.“