Schlüsselwerke über den Widerstand gegen Nazismus und Faschismus

Luigi Nono vertonte sie in seiner neunteiligen Komposition „Il canto sospeso“ („Unterbrochener Gesang“) im Jahr 1956: „Die Botschaft jener Briefe der zum Tode verurteilten Menschen ist in mein Herz eingegraben ...“, so der Komponist, die jetzt im Rahmen der Ouverture spirituelle bei den Salzburger Festspielen in der Felsenreitschule zu erleben war. Die horizontale melodische Konstruktion mit einem schwebenden aber manchmal verdickten Klängen wurde von den vorzüglichen Gesangssolisten Caroline Wettergreen (Sopran), Freya Apffelstaedt (Alt) sowie Robin Tritschler (Tenor) wie auch dem mit wunderbarer Tonreinheit singenden Chor des Bayrischen Rundfunks (Einstudierung: John Dijkstra) exzellent präsentiert.