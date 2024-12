Salzburger Festspiele: Ein „Geschenk“ und eine Reißleine

Hinterhäuser sagte dazu in Ö1-Mittagsjournal, dass man deren nicht angemeldete Nebentätigkeit für das Berliner Theaterfestival „Voices“ als Entlassungsgrund gewertet habe: „Es gibt vertragliche Verpflichtungen, und an diese Verträge muss man sich halten. Und es gibt ganz klare Regeln für Nebenbeschäftigungen.“

Ein Riesenthema

Die Probleme der Festspiele werden sich mit Davydovas Abgang aber nicht gelöst haben: In der jüngsten Kuratoriumssitzung waren – neben der Vertragsauflösung – die vielen Überstunden und angehäuften Urlaubstage der Mitarbeiter „ein Riesenthema“. Dies liege, so SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger zu den Salzburger Nachrichten, nicht nur an der Absage der eigentlich für 2024 fixierten Wiederaufnahme des „Jedermann“, sondern auch „an Fehlern in der Disposition“ sowie an zu späten Entscheidungen, wann welche Opern gespielt würden …

Heute, Dienstag, gibt Markus Hinterhäuser sein Programm für den Sommer 2025 bekannt. Tags davor wurde verlautet, dass Axel Hiller als Leiter des Bereichs „Konzert und Medien“ auf Florian Wiegand folgt. Wiegand wird Intendant der Münchner Philharmoniker.