Die neue Buhlschaft: "Wenn ich daran denke, bekomme ich Gänsehaut"

Wie ihre Vorgängerinnen Verena Altenberger und Valerie Pachner ist auch die neue Salzburger Buhlschaft, Deleila Piasko, vor allem aus Film und Fernsehen bekannt. In den vergangenen Jahren hatte sie Hauptrollen in der Netflix-Serie „Transatlantic“ (über einen US-Journalisten, der in den 40er-Jahren Juden bei der Flucht aus Frankreich hilft) und zuletzt in der ZDF-Miniserie „Die Zweiflers“ (über eine jüdische Familie im Frankfurt der Gegenwart). Für Theater war keine Zeit. „Beides lässt sich zeitlich schwer vereinbaren“, sagt sie. „Oft muss man sich entscheiden.“

Die 33-jährige Schweizerin ist Tochter eines Physikers und einer Tänzerin. Sie hat auch selbst getanzt – aber „nur so nebenbei, nie professionell“. Schauspiel studierte sie an der renommierten Ernst-Busch-Schule in Berlin, ihr erstes Engagement hatte Piasko in Bern, wo sie 2015 in der Kleist-Adaption „Das Erdbeben von Chili“ von dem für seine strengen, chorischen Inszenierungen bekannten Ulrich Rasche mitspielte.

„Das war für mich eine ganz wichtige Arbeit, da habe ich mich als Schauspielerin noch einmal ganz anders kennengelernt“, sagt sie. „In der Inszenierung ging es darum, allein durch Sprache ein Szenario und Bilder zu erschaffen, die sich auch auf das Publikum übertragen.“ In Bern war sie auch an der zum Berliner Theatertreffen eingeladenen Stückentwicklung „Die Vernichtung“ beteiligt, für die Regisseur Ersan Mondtag gemeinsam mit der Autorin Olga Bach und dem Ensemble ein abgründiges Idyll kreierte. „Auch das war eine ganz besondere Arbeit, die mich geprägt hat“, sagt Piasko.