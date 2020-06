Domingo singt in "Il Trovatore" nicht mehr, dafür gibt es Gala für den Sänger

Er musste sich vergangenen Sommer bei den Salzburger Festspielen nach der Premiere von Verdis "Il Trovatore" viel Häme und Kritik gefallen lassen. Und erkrankte in weiterer Folge plötzlich. Die Partie des Grafen Luna in Verdis Reißer war definitiv keine ideale für den einstigen Startenor und nun zum Bariton mutierten Plácido Domingo. Also zog der Opernstar die Konsequenzen und kündigte an, diese Partei wieder aus seinem Repertoire zu nehmen.

Von dieser Entscheidung betroffen sind neben Berlin und Mailand auch die Salzburger Festspiele, hätte Domingo bei der Wiederaufnahmen des "Trovatore" (ab 8. August 2015) doch abermals an der Seite Anna Netrebkos den Luna singen sollen. Ihn vertritt wieder Artur Ruciński, der schon 2014 als Einspringer viel Lob erhielt. Die zweite Neubesetzung an der Salzach nach Gianandrea Noseda, der statt Daniele Gatti am Pult der Wiener Philharmoniker stehen wird.

Um Domingo in Salzburg zu haben, gibt es am 30. Juli ein Galakonzert zum 40-jährigen Salzburger Bühnenjubiläum des Künstlers. Mit dabei sind neben Domingo etwa Maria Agresta, Ana María Martínez, Krassimira Stoyanova, Rolando Villazón. Dirigent ist auch hier Noseda.