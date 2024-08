Salzburg: Ein nachdenklich stimmender Abend mit Friedensmission

Jetzt dirigierte er, durch schwere Krankheit sichtlich gezeichnet, im Rahmen einer Tournee beim Konzert in Salzburg am Pult im Sitzen, phasenweise mit kaum wahrnehmbaren Handbewegungen. Trotzdem ein Kraftakt. Einfühlsam wurde so die Solistin begleitet. Bei der „Großen C-Dur“, der meisterlichen 8. Symphonie von Franz Schubert, gelang eine nuancenreiche Interpretation. Nicht immer geprägt von absoluter Perfektion, wurde mit mitreißendem Schwung, großen Spannungsbögen, ausgereizter Dynamik sowie feinem Kolorit musiziert.

Unbeschreiblicher Jubel und stehende Ovationen für den sichtlich gerührten Dirigenten!