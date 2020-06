Abbruch beim Salzburger Young Directors Project

Es begann mit einer krass-witzigen Blödelei über den Tod. Am Ende, oder genauer gesagt rund 15 Minuten vor dem Ende, lag ein Schauspieler zuckend auf der Bühne. Mit einem epileptischen Anfall, wie sich herausstellen sollte. Die Premiere der vierten Produktion des Young Directors Project (YDP) der Salzburger Festspiele in der ARGEkultur wurde am Montag abgebrochen, die Zuschauer aus dem Saal gebeten. Der Schauspieler aus Tschechien ist - so hieß es am Dienstagvormittag aus dem Pressebüro - auf dem Weg der Besserung.

Die Truppe des "Divadlo Reduta" aus dem tschechischen Brünn hat sich am Leinwandklassiker "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" von Luis Bunuel aus dem Jahr 1972 orientiert. Thema der gleichnamigen Inszenierung von Jan Mikulasek sind aber nicht die überzogen-versnobten Lebensgewohnheiten der französischen Oberschicht. Im stummfilmartig organisierten Bühnenspiel nach Bunuel speist eine Gruppe tschechischer Neureicher zu Abend. Es wird in Sektgläser gepinkelt und einander zugeprostet. Dort wird "Kaviar" aus dem Darm gepresst und verkostet. Als Zwischengang wird eine Frau vergewaltigt und einer anderen mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Ein Spaß, wie alle anderen finden. Und am (so wohl nicht geplanten) Ende, fressen alle ihre Schuhe.

