Eine Reise nach Italien

Bilderflut

Unter dieser Beschreibung kann man sich jetzt vieles und gleichzeitig sehr wenig vorstellen. Aber zum Glück hat er daraus bereits einige Kostenproben im Internet veröffentlicht. Dazu zählen auch Videos, die den ganzen Prozess, die Schaffung dieser in Salzburg uraufgeführten Arbeit dokumentieren.

Was man dabei zu hören bekommt, klingt spirituell angehaucht, berührend – und wunderschön. „Ich persönlich liebe Melodie und Harmonie – niemand muss also befürchten, dass mein Auftritt ein Bombardement atonaler Beschallung wird“, sagt Max Cooper, der in Salzburg nicht alleine auf der Bühne stehen wird. An seiner Seite wirkt nicht nur der Cellist Niels Orens, sondern auch die Opernsängerinnen Sarah Aristidou und Kim Sheehan. „Es wird obendrein noch eine speziell für die Osterfestspiele entwickelte visuelle Darbietung zu erleben sein. Dafür habe ich mit dem Architecture Social Club ein neues audiovisuelles Aufführungssystem entwickelt, dass auf den Shows aufbaut, an denen ich seit vielen Jahren arbeite.“ Der Abend wird durch die dreidimensionalen Bilder „visuell ein Unikat“, verspricht der Sounddesigner den Festivalbesuchern.