Sänger von "Il Divo" 53-jährig gestorben

Carlos Marín, der mit dem Klassik-Crossover-Quartett Il Divo Erfolge feierte, ist tot. Der Sänger starb nur 53-jährig in Manchester, wie die Gruppe offiziell bestätigte. Eine Todesursache ist noch nicht bekannt. Der in Deutschland geborene und in Spanien aufgewachsene Marín war zuvor wegen Unwohlsein ins Krankenhaus eingeliefert worden und dort offenbar in ein künstliches Koma versetzt worden.