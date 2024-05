Dresdner ohne Thielemann: Zuerst feine Feder mit Lang Lang, dann Klangwucht

Beim Klavierkonzert in G-Dur agierte sie mit dem Pianisten Lang Lang im Einklang, generierte jazzige Passagen, Momente von Laszivität und Frohsinn. Der Virtuose war bei den furiosen Läufen, gigantischen Trillerketten und den Schwelgereien ganz in seinem Element und wurde nach einer Zugabe zurecht bejubelt. „La Mer“ und „Daphnis et Chloé“ brachte Gražinytė-Tyla mit Tiefsinn zum Schweben. Viele Bravos.

Ein Kontrastprogramm in jeder Hinsicht ließ am zweiten Abend die gebürtige Pariserin Marie Jacquot am Pult der „Dresdner“ erleben. Geballte Klangwucht und Rasanz prägten ihre Lesart von Richard Strauss. Die Tondichtung „Don Juan“ geriet zum Parforceritt, der Zweikampf mutete wie eine Schlacht an.

Bei „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ entfachte Jacquot veritable Klangexzesse. Die Hinrichtungsszene etwa kostete sie ostentativ mit schweren Akzenten aus. Das muss man mögen. Jacquot ist 1. Gastdirigentin der Wiener Symphoniker, designierte Chefin des WDR-Sinfonieorchesters und übernimmt in der kommenden Spielzeit das Royal Danish Theatre in Kopenhagen.

Den brachialen Schwung, den sie bei Strauss geholt hatte, setzte sie bei der „Vierten“ Brahms fort, was auf Kosten der Klangentfaltung des Orchesters ging. Ordentlich zupackend setzte sie auf Attacken, schwere Akzente und tobte sich bei der Zugabe, einem ungarischen Tanz, von Brahms noch einmal aus. Sehr freundlicher Applaus.