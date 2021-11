Rudolf Buchbinder: "Es ist ein Muss, in Grafenegg aufzutreten“

„Meine Kolleginnen und Kollegen sind für uns die PR-Agenten“, so Ausnahmepianist Rudolf Buchbinder bei der Präsentation des Programms für das Musikfestival Grafenegg. Und: „Es ist ein Muss, in Grafenegg aufzutreten.“

Daher sind – sofern es die Pandemie erlaubt – auch im Sommer 2022 wieder unzählige Weltstars am Wolkenturm zu erleben. Denn Grafenegg ist, so Niederösterreichs Landehauptfrau Johanna Mikl-Leitner, „ein Erfolgsmodell und zugleich ein internationales Aushängeschild“, das übrigens in seine bereits 16. Spielzeit geht.