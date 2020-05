Rudolf Buchbinder brillierte in Grafenegg

Jetzt ist das Musik-Festival Grafenegg wirklich eröffnet. Nach Beethovens Neunter mit den Tonkünstlern und Dirigent Andrés Orozco-Estrada gestaltete Intendant und Gastgeber Rudolf Buchbinder am Wochenende einen Klavierabend im Auditorium. Und - man kann es nicht anders sagen - Buchbinder erwies sich einmal mehr als Ausnahme-Pianist. Aber der Reihe nach: Wenn Rudolf Buchbinder in die Tasten greift, ist der Konzertsaal bis auf den letzten Platz gefüllt, da jubelt das Publikum beim "Heimspiel" des großen Künstlers vor Glück.



Zu Recht: Denn Buchbinder ist das, was man salopp ein Naturereignis am Klavier nennt. Er kennt keine technischen Grenzen, er beeindruckt mit seiner natürlichen Virtuosität und seinem profunden Wissen rund um jene Stücke, die er am Steinway so grandios zum Klingen bringt. Im konkreten Fall Ludwig van Beethovens Sonate in G-Dur (op. 14/2) sowie die als "Waldstein-Sonate" bekannte Sonate in C-Dur (op. 53). Genial, wie zart, mit welcher Liebe zum Detail und mit welch federleichten melodischen Ausformungen Buchbinder die charmante G-Dur-Sonate zum Leben erweckte. Sensationell, wie der Pianist die "Waldstein-Sonate" perfekt auskostete.