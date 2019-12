Roxette-Sängerin Marie Fredriksson gestorben

Die Sängerin der Popband Roxette, Marie Fredriksson, ist tot. Sie starb laut schwedischen Medienberichten am Montag 61-jährig nach langer Krankheit.

Roxette ( Fredriksson und Per Gessle) hatte zahlreiche Welthits, darunter "The Look", "Joyride", "Must Have Been Love", "Listen To Your Heart".