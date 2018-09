Per Gessle ohne Marie auf Roxette-Tour – weil sie es so wollte

Wieso haben Sie dann Ihre Meinung geändert und doch alleine mit Roxette weitergemacht?

Ich wollte auf keinen Fall, dass Marie ersetzt wird und eine fixe Sängerin an ihre Stelle tritt. Ich wollte keine neue Roxette-Version ohne Marie, denn sie ist unersetzlich. In Nashville habe ich dann aber Backing-Sängerinnen und Musiker getroffen, mit denen ich unsere Hits in einem etwas anderen Stil präsentieren kann. So werden wir uns die Gesangsparts jetzt zu fünft aufteilen – drei Frauen und zwei Männer.

Was sagen Sie zu der Kritik von Fans, dass es falsch ist, ohne Marie auf Tour zu gehen?

Es ist sehr, sehr traurig, dass Marie nicht mehr dabei sein kann. Vor allem für sie, weil sie immer so gerne auf der Bühne gestanden ist – was der Grund war, dass wir die Tour von 2015 gespielt haben. Aber ich muss jetzt damit leben, dass sie nicht mehr dabei sein kann. Und vielleicht ist es ja eine Ego-Sache – aber diese Songs sind so ein großer Teil von mir, ich will sie einfach weiterhin spielen. Und sie bedeuten auch vielen Andern so viel, dass es schade wäre, sie nicht mehr live zu spielen.