"Rosenkavalier": Die Strauss-Musik fehlt

Ja, geht denn das überhaupt? Kann man ein Werk wie den " Rosenkavalier" von Hugo von Hofmannsthal ohne die geniale Musik von Richard Strauss wirklich auf die Bühne bringen? Man kann. Zumindest bei den Festspielen Reichenau, wo Regisseur Hermann Beil seine Fassung der Komödie auf die Theaterbühne stemmt. Und das gar nicht schlecht. Aber so hin und wieder fehlt die Musik dann doch extrem.

Aber der Reihe nach: Als echte "Wiener Maskerad" - so der Untertitel - kommt Hofmannsthals Stück in Reichenau daher. Unverfälscht, direkt, derb, polternd, lyrisch, verhalten, elegisch und in all seiner oft heftigen Komik. Denn Beil spielt ein Spiel mit dem Theater und mit dem Stück. Ein Erzähler (ausgezeichnet: Toni Slama) führt nach einem Prolog durch die Handlung, schlüpft in diverse kleinere Rollen.



Denn Beil hat Hofmannsthals Personal drastisch reduziert; singen darf nur der Tenor ( Stefan Vinzberg). Die wunderbare Musik von Strauss - hier bleibt sie bewusst völlig ausgespart. Dabei erzählt Beil mit liebevoller Ironie die gesamte Geschichte. Die Marschallin, die ihren jungen Liebhaber Octavian ziehen lässt, der Baron Ochs auf Lerchenau, der hinter jedem Kittel her ist, der neureiche Herr von Faninal - sie alle haben werkgetreu ihre Auftritte in Peter Loidolts schön reduziertem Bühnenbild.



Und Beil hat für seine gestraffte Version des " Rosenkavalier" in Reichenau grandiose Schauspieler zur Verfügung. An der Spitze: Julia Stemberger als junge, dabei fabelhaft glaubwürdige Marschallin. Ihr großer Monolog über die Zeit, das Altern und das Leben zählt zu einem der Höhepunkte dieser Produktion. Und da ist sie dann plötzlich doch, die Musik, in Stembergers Sprachmelodie nämlich. Und Stemberger spielt hinreißend, formt einen Charakter aus Fleisch und Blut, voller Verletzlichkeit und Größe, treibt einem Tränen in die Augen.