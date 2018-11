"Roseanne"-Spin-off "The Conners" kommt zu Amazon Prime Video

Es war ein kurzes Gastspiel für Hauptdarstellerin Roseanne Barr: Nach nur einer Comeback-Staffel wurde die Kultserie " Roseanne" wieder eingestellt, Grund dafür war ein rassistischer Tweet von Barr. Der US-Sender ABC startete kurzerhand ein Spin-off der erfolgreichen Sitcom - und zwar ohne Roseanne. Ab dieser Woche ist "The Conners" via Streaming auch in Österreich verfügbar.