Rosamunde strickt nicht mehr

Zwei glatt – das Garn der Liebe und der Schuld. Zwei verkehrt – das Garn des Hasses und der Sühne. Zwei glatt, zwei verkehrt – das immer gleiche Strickmuster, zur Schau getragen in englischen Naturtönen. Zuverlässige Auslieferung gewährleistet. Der großen Kundschaft gefällt’s.

Der Name Rosamunde Pilcher steht für vieles, nur sicher nicht für nix. 60 Millionen Bücher verkaufte die mittlerweile 87-jährige Autorin weltweit. Daher darf sie sich seit 2002 "Officer of the Order of the British Empire" nennen. Und den British Tourism Award bekam sie auch. Denn die Grafschaft Cornwall, wo Pilcher am 22. September 1924 als Rosamunde Scott geboren wurde (Heirat mit Textilunternehmer Graham Pilcher 1946), ist untrennbar mit ihren Geschichten verbunden.

735 Euro, in der Kategorie "romantisch", kostet etwa die 8-Tage-Rundreise durch den südwestlichen Zipfel des Königreiches, zu buchen bei British Travel Company – der Besuch von Originalschauplätzen als riesiges Geschäft. Um in der Realität zu bestaunen, was das Fernsehen seit mehr als 15 Jahren als Primetime-Bilder liefert.