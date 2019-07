Roman "Miami Punk": Die Klimakatastrophe im Inneren

Und nicht nur das Meer verschwindet. „ Miami Punk“ verhandelt vieles mehr, unter anderem auch etwas, bei dem mancher Literaturkritiker das fade Aug’ kriegt: Computerspiele nämlich, wichtigste Populärkultur und blinder Fleck in Literatur und Kulturberichterstattung. Längst ist auch das Gamen – wie die gesamte Pop- und Hochkultur – von Nostalgie durchtränkt: Menschen in der Mittlebenskrise sehnen sich nach den Kulturerlebnissen ihrer Jugend zurück. In „ Miami Punk“ versammeln sie sich alternde Profis zu einem Abschiedsturnier für ein veraltetes Game, das sonst niemand mehr spielt. Die Ernsthaftigkeit und Auskennerschaft, mit der Guse das Turnier und auch die emotionale Aufladung des Spiels beschreibt: Es war hoch an der Zeit und tut dem Leser, aber auch der Literatur gut, dass ein Autor sich dieses Themas mit derart selbstverständlicher Kompetenz annimmt.

Eingebettet ist dies in eine große Erzählung über die Sehnsucht nach esoterischer Erlösung, über Liebe und Technologie, über die Berufswelt und jene Menschen, die in Dauerwerbesendungen in die Kamera grinsen. Ein zeitgemäßeres Buch werden Sie heuer nicht lesen. g. leyrer