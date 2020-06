Eine Liebeserklärung an das Theater

Wie aber will Villazón das Chaos auf der Bühne in Form bringen? "Chaos ist ja an sich gut, aber nur Chaos wird irgendwann langweilig. Eine Komödie zu inszenieren, ist fast schwieriger als eine tragische Oper. Man muss die Fäden in der Hand halten, aber dennoch allen genug Freiraum geben." Und Villazón weiter: "Ich spüre eine ungeheure Freude, Energie und Kraft während der Proben. Ich hoffe, dass sich das auf die Leute überträgt."

Regisseure wie Willy Decker – er hatte einst die legendäre Salzburger "Traviata" mit Villazón und Netrebko in Szene gesetzt – und Richard Jones "sind dafür verantwortlich, dass ich jetzt selbst Regie führe", so der Künstler. Sich selbst hat der Regisseur Villazón bisher nur einmal auch als Sänger besetzt. "Bei Donizettis ,Liebestrank‘ in Baden-Baden. Aber nur, weil mir alle davon abgeraten hatten. Da musste ich das einfach tun. Aber sicher nie, nie wieder." In Baden-Baden wird Villazón demnächst "La Traviata" inszenieren, an der Deutschen Oper Berlin steht Puccinis "La Rondine" auf der szenischen Arbeitsliste. Und an der Volksoper? "Wir sprechen über einige Dinge. Aber ja, ich will, ich will, ich will."