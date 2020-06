Kunst der Groteske auf allen Kanälen

Seit Jahren begleitet der renommierte Fotograf die Band, zeichnete sich unter anderem für das Video zu "I Fink You Freaky" verantwortlich und lichtet Yo-Landi Vi$$er, Rapper Ninja und den Rest der Crew nur allzu gerne ab. Der Bildband mit dem schlichten Titel " Roger Ballen - Die Antwoord" zeigt nun einen Teil dieses gemeinsamen Prozesses.

Das Ergebnis sind nur bedingt schöne Fotos im klassischen Sinn. Das Groteske im Mittelpunkt. Vor kindlich beschmierten Wänden posieren die beiden Rapper, starren "böse" in die Kamera oder überlassen die Szenerie ganz einem Hund und einer Maus. Ballen-typisch in schwarz/weiß gehalten ist der Bildband dennoch ein wundervolles Stück Kunstfotografie, die dank der Antwoord auch den Weg in die Popkultur findet.