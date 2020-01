Rockkonzerte : Warum teure Tickets nicht gut für die Veranstalter sind

Gegen eine Erhöhung der Ticketpreise spricht, dass sich ein Veranstalter mit seinen einzelnen Shows auch selbst konkurrenziert. Zudem hat sich am internationalen Veranstaltermarkt ein Oligopol etabliert: Wenige Konzerne wie Live-Nation (in den USA, Großbritannien und Holland führend) oder CTS-Eventim beherrschen den Weltmarkt.

„In Oligopolen ist nicht Gewinnmaximierung das oberste Ziel“, sagt Musikwirtschaftsforscher Prof. Dr. Peter Tschmuck von der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. „Die Konzerte werden zwar von wenigen Veranstaltern angeboten, die stehen aber in Konkurrenz zueinander. Deshalb werden Preise angesetzt, die irgendwo zwischen dem hohen Monopolpreis und dem niedrigen Konkurrenzpreis liegen. Und das Dazwischen ist von den Marktanteilen abhängig. Deshalb kaufen sich die Konzerne, nachdem sie in großen Märkten ihr Potenzial ausgeschöpft haben, in kleineren Märkten wie Österreich ein. Auch wenn das vielleicht ein Verlustgeschäft ist, ist es wichtig, weil man damit dem anderen das Wasser abgräbt.“