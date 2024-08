Regisseur Robert Guédiguian über den Zauber von Marseille

Fast alle seine Filme sind in Marseille angesiedelte Sozialdramen mit offensichtlicher Sympathie für die Nicht-Privilegierten, die es sich nicht richten können: für die Arbeiter, für die älteren Leute in der Nachbarschaft, für Einwanderer und deren Kinder. Am bekanntesten sind „Marius und Jeanette – Eine Liebe in Marseille“ (1997), „Die Stadt frisst ihre Kinder“ (2000) und „Der Schnee am Kilimandscharo“ (2011).

Irgendwie passt Robert Guédiguian nicht in dieses Hotelzimmer in Paris. In breitem provençalischen Dialekt erzählt der armenischstämmige Filmemacher vom Dreh seines Films „Et la fête continue“ („Die Party geht weiter“, Filmstart am Donnerstag), von den einfachen Leuten, die sich recht und schlecht durchschlagen und natürlich von Marseille. Dort ist Guédiguian 1953 geboren, dort fühlt er sich wohl und dort sieht man ihn im Geiste vor sich, wie er im Stammcafé ums Eck mit seinen Kumpels die Dinge des Lebens wort- und gestenreich kommentiert.

Kauzige Typen Nun hat Guédiguian eine weitere filmische Liebeserklärung an sein Marseille verfasst – an die Rue d’Aubagne in einem der Ausländerviertel Marseilles mit ihren kauzigen, eigenwilligen Typen, an die kleinen Läden dort, den Zusammenhalt unter den Menschen. Zentrum des Films ist wie so oft seine Ehefrau und Muse Ariane Ascaride, Rosa, die trotz ihres anstrengenden Jobs als Krankenschwester die Familie zusammenhält und sich ihre eigene Lebenslust nicht verderben lässt. Mit von der Partie sind natürlich auch die üblichen Verdächtigen der Guédiguian-Filme wie Jean-Pierre Darroussin, Robinson Stévenin, Lola Naymark und Grégoire Leprince-Ringuet. „Ich arbeite seit Jahren mit ihnen“, brummt Robert Guédiguian zufrieden, angesprochen auf seine Schauspielergang. „Das hat nur Vorteile. Wir kennen uns, haben Vertrauen zueinander, keiner hat Angst, etwas Dummes zu sagen oder Fehler zu machen. Bei Freunden braucht man die nicht haben. Im Gegenteil: Wir fühlen uns frei, neue Dinge auszuprobieren. Unsere Grenze ist die Freiheit“.

© EPA/FABIO FRUSTACI Regisseur Robert Guédiguian

Hier daheim Dreht er immer in Marseille, weil er sich dort sicher fühlt, jeden Winkel kennt? „Vom ersten Film an, den ich dort drehte, fühlte ich eine Art Legitimität, das zu tun. Wenn du einen Film machst, riskierst du immer was. Es kann sein, dass dir vor Ort Misstrauen oder offene Antipathie entgegenschlägt. In Marseille habe ich diese Befürchtung nicht. Es ist meine Stadt, ich kenne die Leute. Hier bin ich daheim, auch wenn ich viel Zeit in Paris verbringe“. Würde er sagen, seine Filme über die kleinen Leute, von deren Problemen er – ähnlich wie der Brite Ken Loach – geradezu zärtlich erzählt, sind politisch? „Es ist für mich durchaus eine politische Entscheidung, im links regierten Marseille Filme zu drehen. Ich erzähle Geschichten wie die von Rosa, von ihrem Exmann, der nach Jahren im Knast wieder auftaucht, von ihren Töchtern und Schwiegersöhnen, die konträrer nicht sein könnten. Menschen mit unterschiedlichen Charakteren an einem Ort. Geschichten, die eines eint: das Menschliche. Humanität ist überall, Humanität ist ein universeller Wert. Ob das politisch ist? Wir alle nützen unsere eigene Erfahrung als politisches Statement. Was wir tun, was wir sagen, wie wir leben“.

Die Hoffnung lebt In seinen filmischen Statements der Menschlichkeit lässt Guédiguian nie die Hoffnung sterben. Wirkt das in unserer krisenhaften Zeit nicht wie eine Utopie? „Das Anschauen eines Films ist für die Zuseher immer so etwas wie eine Offenbarung. Trotz der gesellschaftlichen Krise und der Desillusionierung können die Charaktere eines Films Perspektiven geben, vor allem, was die zwischenmenschlichen Beziehungen betrifft. Die Liebe, die sie erfahren, die Freundschaft, den Zusammenhalt untereinander. Darin steckt immer die Hoffnung, eine Gemeinschaft zu bilden und zusammen zu halten. Das spürt, denke ich, auch mein Publikum“.