Robbie Williams kehrt nach Österreich zurück

Nach den doppelten Robbie-Williams-Festspielen in der Wiener Stadthalle vergangene Woche geht es im Sommer mit den Robbie-Williams-Festspielen weiter. Und zwar wird der britische Entertainer, wie soeben bekannt gegeben wurde, am Samstag, dem 22. Juli, in Kärnten ein Open Air Konzert spielen - direkt am Fuße der Burg Hochosterwitz. Karten dafür sind ab sofort erhältlich.