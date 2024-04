„Ripley“ auf Netflix: Hochstapeln im Halbschatten

Zumindest in der ersten Szene passt die Hitchcock-Anmutung, was Suspense mit einer Prise Humor angeht: Da wird gerade in einem finsteren, aber sehr ästhetischen Stiegenhaus eine Leiche heruntergezogen. Der einzige Zeuge ist (wahrscheinlich?) eine perfekt ausgeleuchtete, besonders fluffige Katze.

Langsam erzählt

Wer sich noch an die Version aus dem Jahr 1999 erinnert, in der Matt Damon in sonnendurchfluteten Bildern tat, was ein Tom Ripley so macht, nämlich geschmeidig andere Identitäten annehmen, der wird überrascht sein, wie anders das auch aussehen kann. Regisseur Stephen Zaillian hat sich für eine düstere, schwarz-weiße Film-Noir-Ästhetik entschieden, nicht einmal an der Amalfiküste hellt es auf. Aber das passt gut zum Versteckspiel im Offensichtlichen.