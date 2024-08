Starbesetztes "Best of Ring des Nibelungen" in Graz

Denn alle vier Protagonisten sind heuer in Bayreuth im Einsatz. So auch Michael Volle, der ganz besonders bei „Wotans Abschied“ aus der „Walküre“, mit seinem wunderbaren weichen, warmen und stimmkräftigen Bariton und melodiös eleganter Strahlkraft berührte wie auch schon beim „Einzug der Götter in Walhall“ aus dem „Rheingold“.

Saftiger "Walkürenritt"

Bei dieser Uraufführung der „Grazer Fassung“ mit den Höhepunkten von Richard Wagners Tetralogie an nur einem Abend - in Anlehnung an Lorin Maazels „Der Ring ohne Worte“ - präsentierten die Grazer Spielstätten gemeinsam mit der Oper Graz auch die spektakulärsten Orchesterstücke: Da begann aus dem Nichts heraus in Es-Dur der Rhein zu fließen. Da ertönte ein saftiger „Walkürenritt“, ein impressionistisches Waldweben“, „Siegfrieds Rheinfahrt“, sowie der packende „Trauermarsch“. Mitglieder der Grazer Philharmoniker unter dem stets animierenden Marcus Merkel, der auch für diese musikalische Fassung verantwortlich zeichnete, erzeugten vielschichtige Farben, reiche dynamische Abstufungen und eine Klangpracht, wobei einige Unschärfen kaum ins Gewicht fielen. Einziger Wermutstropfen war allerdings die Balance bei der Verstärkung, bei welcher neben einer teils zu gewaltigen Lautstärke vor allem eine enorme Blechlastigkeit auffiel, was insgesamt auf Kosten der Feinfühligkeit ging.