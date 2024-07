Soll Wagner in Bayreuth Platz für andere Komponisten machen?

Und das ist es aus Sicht von überzeugten Wagnerianern wohl auch, was Roth da kurz vor dem Start der Festspiele am Donnerstag (25. Juli) forderte. Sie plädierte dafür, auf dem Grünen Hügel neben Richard Wagner auch andere Komponisten aufzuführen. "Mir schwebt da etwa Engelbert Humperdincks Hänsel und Gretel vor. Das ist eine Oper, die aus der Wagner-Tradition kommt. Von solchen Werken gibt es ja etliche", sagte Roth den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

Selbst für die altehrwürdige "Times" in London ist das Entsetzen der Wagnerianer eine Schlagzeile wert: "Moronic" sei das aus deren Sicht, was die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) da gefordert habe. Andere Musik als die von Richard Wagner bei den Bayreuther Festspielen? "Schwachsinnig" - so zitiert die "Times" "Opernfans". Roth sei eines Sakrilegs beschuldigt worden.

Blume betonte, er sehe ein Potenzial zur Modernisierung der Festspiele in neuen Formaten, spannenden Inszenierungen und musikalischer Exzellenz - aber nicht in einer Erweiterung des Repertoires: "Man kommt doch nach Bayreuth, weil man Wagner dort in einer Brillanz hören kann, die es nirgends sonst gibt." Er sagte: "Ich habe das Gefühl, Frau Roth hat den Mythos Bayreuth nicht verstanden. Bayreuth lebt von Wagner."

Simone Young dirigiert

Welche Konsequenzen der Denkanstoß von Roth auf die künftigen Festspiele haben könnte und ob er überhaupt welche hat, ist also völlig offen. In diesem Jahr aber springt die Grünen-Politikerin mit ihrer Forderung gewissermaßen ein für den traditionellen Festspiel-Eklat um Ausfälle, kurzfristige Absagen oder was sonst noch so los war in den vergangenen Jahren in Bayreuth.

Denn ansonsten war es - von schon etwas länger zurückliegenden Protesten um Einsparungen beim Chor abgesehen - auffällig ruhig auf dem Grünen Hügel. Festspielchefin Katharina Wagner geht mit Rückenwind und einem jüngst verlängerten Vertrag in der Tasche in das Opernspektakel und weitere Jahre als Herrscherin des Hügels - und hat in diesem Jahr so viele Frauen an prominenter Stelle dabei wie noch nie: Gleich drei Dirigentinnen führen das Orchester in diesem Jahr. Erstmals gibt es damit mehr Frauen als Männer am Pult im berüchtigten Bayreuther Orchestergraben.

Für das vierteilige Mammutwerk "Der Ring des Nibelungen" gelang es Katharina Wagner, Simone Young als Dirigentin zu gewinnen: Die Australierin gilt als versierte Wagner-Kennerin. Dass sie nun in Bayreuth den "Ring" leitet, ist nur folgerichtig. Möglicherweise dämpft Youngs zu erwartende Souveränität auch die Buhrufe für das Regie-Konzept von Valentin Schwarz, die es in den vergangenen Jahren stets zuverlässig gab.

Schon im vierten Jahr dabei auf dem Grünen Hügel ist die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv als musikalische Leiterin des "Fliegenden Holländer". Im zweiten Jahr hintereinander dirigiert Nathalie Stutzmann Tobias Kratzers ebenso erfolgreichen wie umjubelten "Tannhäuser".