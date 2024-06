Günther Groissböck: "Es ist auch Unschönes passiert"

Wenn Sie jetzt zum Beispiel von Bayreuth nach Hause fahren, ist es Ihnen dann vielleicht gar nicht recht, wenn jemand mitfahren möchte? Lustige Frage, denn ich komme immer wieder in diese Situation. Es kommt ganz darauf an, wer mitfahren möchte – ich nehme auch nicht jeden mit, ganz klar (lacht). Aber wenn es freundschaftlich ist oder geschäftlich, dann kann man auch sagen: Gut, dass wir einmal Zeit haben, in Ruhe zu reden.

Weil diese Art von Einsamkeit noch kein Mangelzustand ist. Den Trubel, das Herumflitzen und das Leute treffen, vergleiche ich gerne mit einem Saunagang. Es ist wie eine soziale Überhitzung, Adrenalin pur. Und dann gibt es diesen großen Kontrast, als ob du ins Eisbecken springst. Das Alleinsein hat dann eine völlig andere Intensität – die darf man nicht als Schock betrachten, sondern als Teil des Ganzen. Als konstruktives Wiederaufladen der Batterie. Das ist für viele Leute betrachtet schwer vorstellbar, weil es von außen betrachtet so wirkt, als ob ich dauernd und überall im Mittelpunkt stehe. Aber wenn ich etwa länger in New York und dort doch ziemlich allein bin, dann ist das in dieser großen, lebhaften und lauten Welt ein seltsames Gefühl.

Im Jahr 2021 haben Sie eine einschneidende Entscheidung getroffen, nämlich den Wotan in Bayreuth zurückzulegen. Wie denken Sie heute darüber?

Das war absolut richtig und hat sich aus heutiger Sicht außerdem bewahrheitet. Weil die Bedingungen es damals in Bayreuth nicht erlaubt hätten, so zu reüssieren oder überhaupt so zu performen, wie es für diesen Ort angebracht ist und wie es mir vom Anspruch an mich her genügt hätte. Gerade bei dieser Erwartungshaltung. Dazu kamen wie angesprochen eben die Umstände – mit Masken tragen, der Testerei und all den Regeln. Den musikalischen Leiter zum Beispiel habe ich erst bei der Orchesterprobe mit vollem, freiem Gesicht dirigieren gesehen. Da wird einem bewusst, wie wichtig die Mimik bei einem Dirigenten ist, gerade beim ersten Mal, gerade bei einer so wichtigen Rolle. Ich will die Maßnahmen gar nicht mehr im Einzelnen kritisieren, sondern einfach nur ein Gesamtbild zeichne. Das waren viele Schotterfelder auf einer Asphaltbahn, die glatt sein sollte. Da rutschst du in einer Kurve weg.

Ein Grund, den Sie angeben haben, war, dass man einfach nicht in diesem täglichen Betrieb war, man brauche aber diese Wettkampfbedingungen.

Wenn du daran gewöhnt bist, drei Mal in der Woche in einer Vorstellung oder bei einer Probe alles zu geben, dann war die Situation damals rückblickend völlig aus der Zeit gerissen. Der Rhythmus und die Selbstverständlichkeit, sich vor Leute zu stellen und abzuliefern, das wurde radikal gebrochen – und zwar über einen sehr langen Zeitraum. Als sich die ersten Theater dann wieder gefüllt haben, und man wieder echte Leute gesehen hat, fühlte sich das an, wie ein neues Wiederreinschnuppern. Im Sommer 2021 war die Stimmung in Bayreuth speziell angespannt. Und in der Summe dieser Variablen ist die Gleichung dann eben so ausgegangen.

Andere Rollen haben Sie aber in Bayreuth gesungen ...

Unter anderem der Landgraf im "Tannhäuser", der auch heuer neben dem König Marke in Tristan und Isolde wieder kommt – das sind auch keine kleinen Partien. Aber die habe ich eben schon gesungen. Da ist der Fokus nicht so drauf wie bei so einem Debüt, auf das man seit Jahren hin arbeitet und hin fiebert, wo auch von außen auch viel Neugierde besteht. Das ist ein bisschen wie in der römischen Arena: Schafft er es, schafft er es nicht? Es muss einfach alles passen. Und das war mir zu heikel. So verrückt das manche Leute im ersten Moment gefunden haben – ich glaube, dass sie es jetzt auch so sehen. Es war die richtige Entscheidung.

Wie lange muss Wotan jetzt noch warten?

Den "Rheingold"-Wotan habe ich letztes Jahr schon in Budapest abgeliefert, der tut nicht weh. Das macht Spaß. Der andere wird sich noch ein bisschen gedulden müssen. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, es gibt ja schon wieder andere Kandidaten, die sich da jetzt heranwagen. Wenn die Zeit kommen sollte, dass ein Dirigent oder ein Intendant von sich aus befindet, ich sollte den Wotan machen, dann werde ich mir das wieder überlegen. Es muss die Rückendeckung geben, die man für so etwas wirklich braucht. Man kann nicht sagen: Ich will es jetzt singen, weil ich es damals nicht gemacht habe – das wäre kindisch. Du musst zwei, drei Leute in Entscheidungsfunktionen hinter dir haben, Menschen, die wirklich daran glauben.