"Ring" bei den Festwochen: Wenn Wagners Welten willkürlich weichen müssen

Unterlegt ist das alles mit eher bedeutungslosen Klängen, die bald zur Monotonie werden. Das aber wiederum passt zu Rüplings Regie, der das brave Ensemble auf der Bühne herumstehen lässt; Interaktion gibt es de facto keine. Hier fehlt es an Kraft, szenisch und musikalisch. An allem, was in Wagners „Ring“ drinnen wäre. Am Schluss werden noch kleine Kerzen an das Publikum verteilt. Lichter der Erkenntnis sind das nicht.

Peter Jarolin