Bei Muti klingt’s am besten: Feierstunde mit Beethovens Neunter

Wie überaus erstaunlich demnach, dass bei der Konzertreihe im Musikverein, die am Dienstag feierlich im Jahrestagskonzert mündet, diese Papierform noch deutlich übererfüllt wurde: Frenetischer Applaus nicht zuletzt auch für den Singverein und die Solisten (Julia Kleiter, Marianne Crebassa, Michael Spyres, Günther Groissböck) beendete am Sonntag ein Konzert, bei dem man ein in seiner Geschichte bereits vollends duchinterpretiertes und durchinstrumentalisiertes (politisch, nicht musikalisch) Werk mit dem Liebe-auf-den-ersten-Blick-Gefühl wiederhörte.

Da gab es nicht nur den bei Muti und den Philharmonikern ohnehin fix erwarteten Schönklang. Sondern auch einen aufwühlenden Stop-and-go-Parcours durch jene Art von absoluter Schönheit, die sich in Sichtweite mit dem Schrecklichen zu behaupten weiß.