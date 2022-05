Muti und die Wiener Philharmoniker: Umwerfende musikalische Realität

Unendliche Liebe zum Detail

Auf Pathos verzichtete Muti auch nach der Pause bei der „Symphonie Fantastique“ von Hector Berlioz. Eines Sinnes mit den Philharmonikern (was für Soli!) realisierte der Maestro diese „Episoden aus dem Leben eines Künstlers“ ganz organisch, mit einer unendlichen Liebe zum Detail und in den richtigen Momenten mit jener Dramatik, die dem Werk auch innewohnt. Träume, Leiden, der Ball, die Szene auf dem Land, der Gang zum Richtplatz und der Traum in einer Sabbatnacht – selten hat man Berlioz so packend und auch so berührend gehört.

Berechtigte Ovationen!