Restitution von Kolonialgütern: Frankreich setzt konkrete Schritte

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte vor drei Jahren die Initiative gesetzt: Sein Bekenntnis, Objekte aus ehemaligen Kolonien dürften "nicht länger Gefangene französischer Museen sein", hatte hohe Wellen geschlagen und auch international eine breite Debatte in Gang gebracht. Doch zuletzt schien es, als sei man in anderen Staaten wie Großbritannien, Belgien, Deutschland oder auch Österreich weiter als in der Grande Nation, die insbesondere im "Musée du Quai Branly - Jacques Chirac" eine überbordende Menge von Kultur- und Ritualgegenstände aus Afrika beherbergt.

Mit dem einstimmigen Beschluss des 343-köpfigen französischen Senats, 27 Objekte aus besagtem Museum innerhalb eines Jahres an die regionen der heutigen Staaten Senegal und Benin rückzuführen, scheint nun aber eine entscheidene Weiche gestellt. Der Entscheid, dem ein im Juli verabschiedetes Gesetz voranging, legt gewissermaßen die Basis dafür, dass nationale Sammlungsgüter, die bisher als "unveräußerbar" galten, unter bestimmten Bedingungen doch zurückgegeben werden können. Bei den besagten Objekten geht es um 26 Gegenstände, die 1892 von französischen Truppen aus dem Palast von Abomey entwendet wurden, und um einen Säbel, der sich derzeit bereits als Leihgabe in Dakar befindet.