Kunstrückgabe: #MeToo im Museumsdepot

In Wien fühlt man sich auch angesprochen – besitzt doch das Weltmuseum eine ethnographische Sammlung von Weltrang, in der sich auch etliche der so genannten „Benin-Bronzen“ finden. Auch um den „Penacho“, den mexikanischen Federkopfschmuck aus dem 16. Jahrhundert, wurden lange Rückgabedebatten geführt. Macrons Forderung sei jedoch etwas, das „die Museen pauschal so nicht erfüllen können – weder in Frankreich, noch sonst irgendwo in Europa“, sagt Sabine Haag, die Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums (KHM) zu dem das Weltmuseum gehört.

Die Herkunftsgeschichten der Objekte spielen im jüngst neu eröffneten Haus zentrale Rollen, betont Haag: Das zeige sich nicht nur in eigenen Sälen zur Kolonialgeschichte, sondern auch in der Einbindung von Menschen aus den Herkunftsländern bei der Objektpräsentation: „Gerade in dieser Auseinandersetzung wird das Weltmuseum als internationales Vorbild gesehen.“

Im Fall der Beutekunst aus Benin habe die mittlerweile nach Hamburg berufene Ex-Kuratorin Barbara Plankensteiner bereits 2002 eine internationale Dialoggruppe mit initiiert. „Da geht es um das Thema der ,shared heritage’, wo man überlegt, diese Objekte für gewisse Zeit in Kulturinstitutionen Nigerias zu geben – nicht als Leihgabe, nicht als Rückführung, sondern als geteilte Sammlung“, erklärt Haag. Das Problem sei nicht zuletzt, dass sich politische Entitäten verändert haben, wodurch es rechtlich oft völlig unklar ist, an wen ein Objekt konkret zurückgegeben werden könnte. Auch die Frage, wie die Schätze bestmöglich für kommende Generationen bewahrt werden können, sei stets individuell zu klären.