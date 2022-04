Resetarits-Brüder: Drei Favoritner Buben aus Stinatz

Willi Resetarits erinnerte sich an eine frühe Kindheit in bescheidenen Nachkriegsverhältnissen. Schmalzbrot stand auf der Tagesordnung, in den Varianten: mit Salz, ohne Salz, und am verlockendsten: mit Zucker. Mit einem kleinen Toto-Gewinn wurden adrette Anzüge für die beiden Buben gekauft, und es ging in den Nachbarort Stegersbach, für ein frühes Familienfoto.

Der Vater verdiente sein Geld in Salzburg, dann in Wien. Dorthin zog es die Familie dann im Jahr 1952, Willi war dreieinhalb und musste das Wienerisch erst erlernen.

„Wegen der Bildung sind wir nach Wien gezogen“, erzählte Willi Resetarits in der ORF-Doku „Orte der Kindheit“ (siehe Kasten unten). Die Kinder sollten in die Schule gehen können. In der Mittelschule in der Ettenreichgasse gründete er dann aber auch seine erste Band.