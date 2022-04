Todesursache geklärt: Willi Resetarits starb bei Treppensturz

Der Musiker Willi Resetarits ist am Sonntagvormittag überraschend verstorben. Nun bestätigte die seine Familie gegenbüber der APA, dass der Künstler, der auch als "Ostbahn Kurti" bekannt war, an den Folgen eines Sturzes auf einer Treppe in seinem Haus gestorben ist. Die Familie Resetarits lege Wert auf diese Feststellung, "um Spekulationen über die Todesursache auszuschließen".

Gestern hatte man bei der Bekanntgabe des Todes von einem tödlichen Unfall gesprochen, ohne Details zu nennen. Die Bestürzung in der Kultur- und Politikszene war groß.