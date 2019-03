Reportage aus Brüssel: Suche nach dem Urheberrechts-Kompromiss

Dennoch nahmen sich beide wenige Tage vor der wichtigen Abstimmung über die Urheberrechtsrichtlinie in Brüssel Zeit, um ihre Positionen mit den führenden Digital-Journalisten zu erörtern. Off the records, versteht sich. Zu viele Statements seien „aus dem Kontext gegriffen“ worden, erklärte der CDU-Politiker im Anschluss des Gesprächs auf die Frage, ob man einzelne Zitate freigeben lassen könnte, um als Journalist seinen Auftrag zu erfüllen und die Öffentlichkeit zu informieren.

Am Folgetag beschwerte er sich in einer öffentlichen Pressekonferenz, dass sich die Debatte „immer wieder um Artikel 13“, drehen würde. Beim Gespräch in Brüssel versuchte er das Thema gar zu vermeiden – was ihm nicht gelang. Immer wieder ging es zurück zu der Frage, wie der Gesetzestext in der Praxis technisch umgesetzt werden könne. Voss verwies mehrfach darauf, dass er über keine technische Expertise verfüge. Er machte dabei auch einen Vergleich mit Autoherstellern, denen er auch nicht vorschreiben würde, wie der Motor auszusehen habe.