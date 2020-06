Renée Fleming als vollendete Brückenbauerin

Zwischen Strauss und Super Bowl, zwischen großer Oper und Jazz und jetzt sogar Operette – Renée Fleming ist in allen Genres daheim, hat keine Berührungsängste und ist vielleicht genau deshalb eine der bedeutendsten Sängerinnen der Gegenwart.

Ab Mittwoch, 31.12., steht die amerikanische Sopranistin wieder auf der Bühne der New Yorker MET und schlägt ein neues Kapitel ihrer unglaublichen Karriere auf. Erstmals singt Fleming Operette, nämlich die Hanna Glawari in der Premiere von Franz Lehárs "Lustiger Witwe", in englischer Sprache und "mit all meiner Liebe, die ich zu geben habe". "Endlich", betont Fleming im KURIER-Gespräch, "darf ich so eine Rolle machen. Es macht so viel Spaß, große Operette zu singen, zu spielen, noch dazu mit diesem fantastischen Team."