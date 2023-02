Renate Bertlmann, Vorreiterin der feministischen Kunst, wird 80

Sie ist eine Pionierin der feministischen Avantgarde: Die Wiener Künstlerin Renate Bertlmann setzt sich seit mehr als 50 Jahren mit Liebe, Erotik und Sexualität auseinander, immer wieder weibliche Rollenbilder hinterfragend. Dabei sah sich Bertlmann, die u.a. Trägerin des Großen Österreichischen Staatspreises ist, gerade zu Beginn ihrer Karriere oft harscher Kritik ausgesetzt. Am Dienstag (28. Februar) wird die Künstlerin 80 Jahre alt. Auf die große Werkschau zum Jubiläum muss man noch etwas warten - sie startet am 29. September im Belvedere 21.

Geboren wurde Renate Bertlmann am 28. Februar 1943 in Wien. Sie studierte zunächst an der Academy of Arts in Oxford sowie anschließend Malerei, Konservierung und Technologie an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Ebendort war sie im Anschluss auch Lehrbeauftragte für künstlerische Techniken. Ihre feministische Agenda untermauerte sie bereits mit dem 1973 veröffentlichten Pamphlet „Warum malt sie keine Blumen?“, wobei sie einige Jahre später erstmals ihre künstlerische Maxime „Amo Ergo Sum“ (Ich liebe, also bin ich) verkündete.