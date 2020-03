Reinhold Bilgeri: "Ich kann noch mit dem Arsch wackeln“

Die Nazi-Vergangenheit prägt Österreich bis heute.

In den Fünfziger-Jahren war noch Ruhe, in den Sechzigern gab es dann in Wien den berüchtigten Professor Borodajkewycz, der antisemitische Vorlesungen gehalten hat. In den Achtzigern kam Waldheim, dann die Regierung Schüssel ... das ist eine Spur, die sich durch Österreich zieht. Wenn es Ibiza nicht gegeben hätte, dann wären wir im Katastrophenmodus, was das Wiederaufkeimen alter Ideen betrifft. Ich werde da richtig missionarisch. Ich habe immer mit meiner Mama gestritten, die ein Dollfuß-Fan war. Ich sagte ihr, er war ein Faschist – und sie antwortete, alles, was religiös ist, ist gut. Ich war ja als Kind auch extrem fromm, ich habe in der Nacht am Boden der Kapelle liegend gebetet. Es gab im Internat auch Prügelstrafe, das alles begleitet mich ein Leben lang.

Und dann haben Sie den Rock ’n’ Roll entdeckt.

Das war die Gegenwelt. Radio über Kopfhörer hören – die Yardbirds, Beatles, Stones, Hendrix. Ich sah die Möglichkeit, eine neue Waffe in die Hand zu kriegen – die E-Gitarre. Das war lebensrettend für mich – drei, vier Mitschüler im Internat haben sich umgebracht. Meine drei Fluchtwege waren die Bücher, der Rock ’n’ Roll und die Filme. Ich bin nachts über die Feuerleiter aus dem Internat geklettert, um im Kino „Lawrence von Arabien“ zu sehen.

Sie werden 70. Was bedeutet dieses Alter für Sie?

Mick Jagger steht mit 76 noch auf der Bühne. Er war immer ein großes Vorbild für mich. Wie Mick und Keith, so waren der Michael Köhlmeier und ich damals. Kleinbürgerkinder, ähnlich sozialisiert und politisiert. Früher waren Siebzigjährige für mich Greise. Jetzt sieht man, ich bin immer noch auf Vollgas. Wenn ich auf die Bühne gehe und stampf’, dann geht es mir gut! Ohne Eitelkeit! Wobei: Eitel bin ich eh noch, ich kann immer noch mit dem Arsch wackeln. Und der Tod ist sowieso immer ein Begleiter. Ich habe den gleichen Totenkopf-Ring wie Keith Richards – das ist Rock ’n’ Roll!