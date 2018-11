Reinhold Bilgeri mit Schinegger-Film im Rennen um Golden Globes

„Es war so ein unbeschreibliches Gefühl, als ich jetzt unseren Film in einem Geschäft zum ersten Mal als DVD gesehen habe“, so Schauspieler Markus Freistätter (28), der in der von Reinhold Bilgeri (68) fulminant verfilmten Schinegger-Biografie „Erik & Erika“ die Hauptrolle spielte. Und genauso unbeschreiblich nun auch das Gefühl, dass der Film für die Golden Globes eingereicht wurde!

Hier der Trailer zum Film