"First Lady“ des iranischen Films: „Natürlich habe ich das nicht akzeptiert“

Die prekäre Position von Frauen innerhalb einer stark patriarchalisch geprägten Gesellschaft beschäftigt Rakhshan Banietemad durchgehend. In ihrem exzellenten Drama „Under the Skin of the City“ erzählt sie von den Nöten einer Fabriksarbeiterin, die ihre Familie ernähren muss. Aber auch in „gehobeneren“ Kreisen stoßen Frauen stark an ihre Grenzen: In „The May Lady“ gerät eine Filmemacherin in Konflikt mit ihrem Sohn, der nicht akzeptieren will, dass seine Mutter einen Geliebten hat.

Anders als etwa ihr prominenter Kollege Asghar Farhadi, der sowohl in- als auch außerhalb des Irans Filme dreht, kann sich Rakhshan Banietemad keine Regie im Ausland vorstellen: „Bisher habe ich alle meine Filme im Iran gemacht und ziehe es vor, dass es auch so bleibt.“