Regisseur Warner über "Egmont": "Freiheit darf nie eine Utopie sein“

Keith Warner, der an der Wien szenisch schon oft für Furore sorgte: „Dieser ,Egmont ist moderner, zukunftsweisender und heutiger. Goethes Frauenbild anhand von Egmonts geliebter Clara wird in die Gegenwart gerückt. In Wahrheit ist sie die einzige, die erkennt, dass Freiheit an sich schön und gut ist, aber der Preis dafür auch extrem hoch sein kann.“

Soll heißen: Der Freiheitskämpfer Egmont setzt sich in Josts Werk (wie bei Goethes Trauerspiel) für die Unabhängigkeit der von Spanien besetzten Niederlande ein, findet aber in dem despotischen Herzog Alba seinen erfolgreichen (?) Widerpart. Letale Konsequenzen inklusive. Und die Freiheit? Eine Utopie?

„Nein“, sagt Keith Warner. „Freiheit darf nie eine Utopie sein, und wir müssen heute mehr denn je für sie kämpfen. Denn Freiheit bedeutet im Geiste Beethovens, dass wir einander als Brüder, als Menschen begegnen, unabhängig davon, woher wir kommen“, so der gebürtige Brite.