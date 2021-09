Regisseur Houchang Allahyari: "Integration darf keine Einbahnstraße sein"

Houchang Allahyari, 1941 in Teheran geboren, kam in den 1960er-Jahren nach Wien um Medizin zu studieren. Seither arbeitet er hier als Neurologe und Psychiater. Durch seine Arbeit in einer Strafanstalt lernte er die therapeutischen Möglichkeiten des Mediums Film kennen und schätzen. Diese Erfahrungen fließen seither in sein künstlerisches Schaffen ein. Wie etwa den Film „I love Vienna", in dem er - mit viel Humor, aber auch Empathie - das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen thematisierte. Auch in „Höhenangst“ steht das Schicksal von Flüchtenden und Migranten im Mittelpunkt.

Den Österreichischen Filmpreis erhielt Houchang Allahyari 2009 gemeinsam mit seinem Sohn Tom Dariusch Allahyari für den Dokumentarfilm „Bock for President", der Ute Bock und ihr Engagement für Flüchtlinge und Asylwerber sowie in den Mittelpunkt stellt. Sein neuer Film, in dem er höchst interessante Einblicke in das Leben in Afghanistan und die Gefühle von Flüchtlingen gibt, ist derzeit in den Kinos zu sehen. Das Metro-Kino zeigt eine Retrospektive aller Filme von Houchang Allahyari.