Regisseur Eugene Ashe: „Ich liebe den Glamour dieser Zeit“

Rassismus spielt in den bürgerlichen Kreisen, in denen sich Sylvie bewegt, ebenfalls eine Rolle, tritt aber nie in den Fokus: „Diese Aspekte sind deshalb nicht so zentral, weil sie normalerweise immer im Vordergrund stehen. In gewisser Weise ist auch das eine Form von Auslöschung“, findet Ashe: „Wir Schwarze sind keine monolithische Einheit, die sich nur im Kampf gegen Rassismus definiert. Natürlich protestieren wir, wenn so etwas wie die Tötung von George Floyd passiert. Aber gleichzeitig gibt es auch eine schwarze Vizepräsidentin wie Kamala Harris oder Rap-Milliardäre wie Jay-Z. Sogar Martin Luther King oder Malcolm X haben sich auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung verliebt, geheiratet und Familien gegründet. Offensichtlich....“ – und hier muss Eugen Ashe lachen – „hatten auch sie noch so etwas wie ein Liebesleben.“