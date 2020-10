Red Bull BC One in Salzburg: Ein "Finale dahoam"

Beim heuer zum ersten Mal in Salzburg, in Österreich ausgetragenen Red Bull BC One World Final kämpfen die acht besten B-Boys und B-Girls der Welt um die begehrten Weltmeistertitel. Mitverfolgen kann man die Show am 28. November per Livestream.

Lil Zoo, der das World Final 2018 für Österreich gewann (der KURIER berichtete), meinte zum "Finale dahoam": „Ich lebe seit 2015 in Innsbruck und finde es daher großartig, dass wir das Red Bull BC One World Final erstmals in Österreich haben werden. Ich hoffe, dass ich zum Finale in Salzburg eingeladen werde. Den Titel in meiner Wahlheimat zu gewinnen, wäre ein Traum.“

Von Mumbai nach Salzburg

Das von Red Bull veranstaltete BC One ist der größte und prestigeträchtigste Breaking-Einzelwettbewerb der Welt. Jedes Jahr kämpfen tausende Breaker weltweit um die Chance, sich für das Finale zu qualifizieren. Die besten B-Boys und B-Girls verdienen sich dabei das Recht, sich auf der Bühne zu batteln – aber nur jeweils einer von ihnen wird am Ende zur Weltmeisterin und zum Weltmeister gekrönt.

Seit 2004 fanden 16 Red Bull BC One World Finals in Großstädten überall auf der Welt statt. Zuletzt 2019 im indischen Mumbai (der KURIER berichtete) sahen weltweit über 17 Millionen Menschen den B-Boys und B-Girls zu. Dabei wurde gleich in zweifacher Hinsicht Geschichte geschrieben: B-Boy Menno gewann das Red Bull BC One World Final zum dritten Mal, während B-Girl Kastet als erste Russin überhaupt zur Red Bull BC One Weltmeisterin gekrönt wurde.

Weitere Informationen unter www.redbull.com/bcone